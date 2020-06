Biomutant : enfin des nouvelles le 24 juin Biomutant : enfin des nouvelles le 24 juin

On se demandait où il était passé depuis le temps (pas de nouvelles depuis bientôt un an, quand même) mais sachez qu'il est l'heure le Biomutant de THQ Nordic de montrer l'avancée de son chantier, avec un rendez-vous pris ce 24 juin dans le cadre du Summer of Gaming où l'on aura droit à du gameplay tout neuf et une interview de l'équipe.



Reste maintenant à savoir si le titre est toujours signé pour cette année.