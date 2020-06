Quelques infos sur Deadly Premonition 2 Quelques infos sur Deadly Premonition 2

Une mise à jour du site Nintendo a permis de recueillir de nouvelles informations sur Deadly Premonition 2, nous expliquant plus en détails la progression de cette suite qui fera le pari de dresser deux affaires à deux époques différentes, avec tous les liens qui apparaîtront au fur et à mesure de l'avancée.



La première se déroule en 2019 à Boston, qui mettra en avant les agents spéciaux du FBI Aaliyah Davis et Simon Jones, tandis que la deuxième nous renverra dans la Louisiane de 2005, pour y retrouver l'agent Francis York Morgan (donc héros du premier épisode) accompagné de la jeune Patricia Woods. Dans les deux cas, la même problématique, à savoir une sombre affaire de meurtres en série, et un mystérieux « arbre rouge » autour duquel tout semble tourner.



Durant les nombreuses phases d'investigation, qu'on souhaite tout de même moins lourdes que dans le premier chapitre, quatre types d'activités secondaires s'offriront à vous :



- Du bowling

- Un jeu de tir sur barque

- Du ricochet (oui bon…)

- Et du skateboard comme déjà annoncé



Sortie prévue le 10 juillet exclusivement sur Switch, avec possibilité selon l'éditeur de le voir arriver un jour prochain sur d'autres supports.