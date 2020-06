NFS Heat va préparer la série au cross-play

On sait que le prochainest en cours de développement, cette fois de retour dans les mains de Criterion et si l'on ignore quand la présentation officielle tombera (car rien ne dit qu'il sortira pour cette année fiscale), Electronic Arts va profiter du déjà disponiblepour apporter une option que l'on retrouvera probablement dans les épisodes à venir : l'arrivée du total cross-play, donc entre tous les supports. La MAJ arrivera le 9 juin, accompagné d'un patch d'améliorations.On apprend en outre que d'autresarriveront prochainement sur Steam : pour l'heure, seul le reboot de 2015, Rivals (2013) et justement Heat ont été lancés dessus la semaine dernière.