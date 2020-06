Catherine FB : la démo Switch datée

Comme annoncé, la version Switch deaura bien droit à sa démo jouable et ça tombera le 11 juin prochain sur l'eShop, en notant que seul le Japon est pour l'heure concernée par cette date même s'il n'y a pas de raisons que l'occident ne soit pas servi en même temps vu que la sortie boîte se fera mondialement (le 7 juillet).Une version qui on rappelle inclura les quelques bonus spécial & préco sortis sur PS4/Vita (dont le skin Joker) ainsi qu'un pack de nouveaux doublages : Marie (Persona 4 Golden), Labrys (Persona 4 Arena) et la version féminine du « protagoniste » de Persona 3 Portable.