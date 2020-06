Minecraft Dungeons : le premier DLC pour juillet

Plutôt apprécié par la critique malgré un contenu on peut le dire rachitique (une demi-douzaine d'heures pour le terminer),accueillera assez rapidement son premier DLC payant en renfort : « Jungle Awakens » est annoncé pour courant juillet, apportant une nouvelle zone faite de 3 missions, ainsi que ce qu'il faut de nouveau matos.Le deuxième DLC, « Creeping Winter », est lui signé pour cette année et son nom est suffisamment clair pour déterminer à quel type de zone nous aurons droit.Rappelons qu'en plus de ces deux contenus à bas pris (le Season Pass ne vaut que 10€), le titre proposera également des choses gratuites, aussi bien pour agrémenté le contenu que les options, notamment l'arrivée du cross-play.