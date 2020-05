Catherine : quelques infos pour la version Switch

Annoncé en mars dernier à l'occasion du « Direct Mini » de Nintendo, la version Switch dequi arrivera le 7 juillet prochain a reçu quelques petites informations lors d'une session de questions/réponses avec les développeurs.Voici ce qui en sort :- Même contenu que les versions PS4/Vita- Tous les DLC inclus- Pas d'édition spéciale au programme (hormis une Day One, au moins au Japon)- Une démo jouable arrivera prochainement- L'abonnement NSO est requis pour le online- Pas de cross-play PS4/Vita- Poids de 11,4Go- Possibilité de jouer en local à deux, chacun avec un joyconRien de plus, et reste à patienter encore quelques semaines pour que les retardataires puissent découvrir cette production clairement atypique ayant pour thème l'adultère.