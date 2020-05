Call of Duty : WWII arrive dans le PS Plus Call of Duty : WWII arrive dans le PS Plus

C'est tout sauf commun, mais sachez qu'un Call of fera parti du programme PlayStation Plus du Sony puisque le constructeur vient d'annoncer conjointement avec Activision que le fort sympathique Call of Duty : WWII sera le premier des deux jeux offerts aux abonnés pour ce mois de juin, et même à télécharger dès demain.



Aucun indice pour l'autre et si certaines rumeurs évoquent le cas de Spider-Man, gardons en tête que les leaks du genre sont rarement dans le vrai.