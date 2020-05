Les remasters Double Fine arrivent (enfin) sur One

Passé sur plusieurs supports comme la PS4 et la Switch, certains gros morceaux de Double Fine Productions ont jusqu'à présent manqué le coche de la Xbox One, ce qui est somme toute ironique quand on sait que le studio appartient désormais à Microsoft.Bref, ce sera dans tous les cas quelque chose qui sera bientôt réparée puisque Tim Schafer a confirmé à IGN que les remasters deetsortiront tous les trois cette année sur la machine précitée, et il va de soi que tous seront intégrés Day One au servive Xbox Game Pass.Une bonne cure de rattrapage avant que Double Fine affine son horizon en présentant dès que possible ses deux nouveaux projets, l'un étant, l'autre un apparent AAA non annoncé (selon le LinkedIn d'un des game designer).