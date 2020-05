[FY] Les secteurs mobile et MMO sauvent l'année fiscale de Square Enix [FY] Les secteurs mobile et MMO sauvent l'année fiscale de Square Enix

Il ne pouvait pas y avoir de miracle vu le calendrier : pour la précédente année fiscale (avril 2019 à mars 2020), le segment JV classique de Square Enix est dans le rouge avec l'équivalent de 50 millions de perte, la faute comme on vient de le dire au manque de sorties tonitruantes.



Une année qui sur ce secteur peut se résumer d'ailleurs très facilement : un portage, certes avec des améliorations (Dragon Quest XI S sur Switch), un autre portage du même acabit mais de niche (Romancing SaGa 3), le jeu épisodique Life is Strange 2 et un DLC (Kingdom Hearts III ReMind). Pas de quoi pavaner, quand bien même la situation aurait pu être pire puisque les premières livraisons de Final Fantasy VII Remake sont comptabilisés, le titre étant sorti dans plusieurs pays avec quelques jours d'avance, mais donc sans la part du dématérialisé qui serait exceptionnelle selon l'éditeur.



Et pourtant, sachez que le bénéfice opérationnel comme le bénéfice net sont en hausse, signant une belle année fiscale pour la simple et bonne raison que Square Enix a pu se rattraper sur ses autres secteurs, aussi bien le mobile (incluant le lancement de Dragon Quest Walk au Japon) que la branche MMO toujours autant en forme grâce à Final Fantasy XIV et dans une moindre mesure l'endurant Dragon Quest X que les occidentaux n'accueilleront jamais.



Tout comme Sony, l'éditeur attendra encore quelques semaines pour lâcher ses prévisions pour l'année fiscale en cours qui devrait néanmoins être bien plus importante sur le secteur JV grâce à Final Fantasy VII Remake encore une fois, Trials of Mana récemment sorti, Bravely Default II à venir cette année sur Switch, Marvel's Avengers en septembre, sans oublier (même s'il n'est pas toujours facile de s'en souvenir) Outriders en cross-gen.



Bien évidemment, il est impossible de déterminer pour le moment si l'adaptation JV de Dragon Quest Dai (qui débutera sa communication ce 27 mai) sortira avant ou après le 31 mars 2021.