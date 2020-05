[FY] Capcom compte vendre 28 millions de jeux d'ici le 31 mars 2021 [FY] Capcom compte vendre 28 millions de jeux d'ici le 31 mars 2021

Après avoir fait part de ses résultats pour l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars dernier, Capcom livre maintenant ses objectifs en cours pour produire une nouvelle croissance pour la 8ème année de suite, tout en misant sur pas moins de 28 millions de jeux vendus, soit un record absolu dans l'histoire de l'éditeur.



A ce niveau là, le suivi de ce qui est déjà sorti les précédentes années ne peut suffire et cela se traduit donc par des sorties neuves, qui ont d'ailleurs déjà débuté avec Resident Evil 3 Remake et qui pourrait s'achever avec la même licence vu les rumeurs de Resident Evil 8 pour début 2021.



Deux gros titres, mais néanmoins pas suffisant pour atteindre un tel objectif, tout en gardant en tête que ce ne serait pas la première fois que Capcom voit trop haut, sauf si ce fameux RE8 qui (par une probabilité cross-gen) pourrait donc ratisser large avec cinq supports tout en bénéficiant de « l'effet launch » de la nouvelle génération, celle qui pousse les joueurs à acheter le moindre AAA en masse faute de concurrence pendant les premiers mois de carrière d'une machine.



Nous sommes déjà en mai donc s'il devait y avoir un autre projet majeur, nous ne tarderons pas à en entendre parler, mais on garde tout de même en tête que l'éditeur peut également sortir le joker « Monster Hunter Switch », déjà sous-entendu par le passé et qui ne serait pas surprenant vu la position actuelle de la machine au Japon.