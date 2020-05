La conférence Ubisoft (100% numérique) se tiendra donc également en juillet La conférence Ubisoft (100% numérique) se tiendra donc également en juillet

L'épidémie de Covid-19 aura engendré un recul de l'actualité et alors que c'est au printemps qu'on attendait l'essentiel des premiers vrais shows de l'année, une partie du programme se reporte petit à petit pour l'été : après l'event Xbox SX (pour les jeux first-party), c'est maintenant Ubisoft qui nous annonce son « Ubisoft Forward » pour le mois de juillet, le 12 précisément, à 21h00.



Une vraie conférence, néanmoins totalement numérique, qui servira à mettre au moins en avant les cinq titres majeurs voulus par l'éditeur pour cette année fiscale, incluant :



- Assassin's Creed Valhalla

- Watch Dogs Legion

- Rainbow Six Quarantine

- Gods & Monsters



L'inconnu demeure pour le dernier et sauf mauvaise surprise, ça ne devrait pas être l'habituel Just Dance, licence que Ubisoft n'a pas coutume de classer parmi ses projets d'importance (quand bien même les ventes continuent d'être à la hauteur).