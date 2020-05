La Paris Games Week 2020 est annulée La Paris Games Week 2020 est annulée

Même si la situation concernant la pandémie aura évolué jusque là, les organisateurs de la Paris Games Week ne préfèrent prendre aucun risque et annonce l'annulation de l'édition 2020 (prévu normalement du 23 au 27 octobre), et qui devait pourtant marquer les 10 ans du salon.



Une bien mauvaise nouvelle pour ceux qui comptaient se rendre sur place car, contexte oblige, cela aurait été l'occasion toute trouvée de pouvoir s'essayer à la PlayStation 5 et la Xbox Series X, du moins si ces dernières arrivent en novembre et pas avant.