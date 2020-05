Summer Game Fest : le calendrier se met à jour (avec une annonce surprise le 12 mai) Summer Game Fest : le calendrier se met à jour (avec une annonce surprise le 12 mai)

Comme expliqué, le Summer Game Fest 2020 de Geoff Keighley incarne une sorte de gros calendrier d'actualité (avec beaucoup de Next Gen dans le lot) qui va couvrir le printemps et l'été avec une foule d'event, où le présentateur sera directement impliqué.



Et à la vue des récentes annonces, ce même calendrier commence à se mettre à jour comme suit.



Mai 2020



7 mai (17h00) : Inside Xbox avec premiers aperçus des jeux tiers Xbox SX

12 mai (18h00) : Annonce d'un jeu surprise aux cotés de Geoff Keighley



Juin 2020



Du 9 au 14 juin : Steam Game Festival

11 juin : Nouvelle présentation de Cyberpunk 2077

12 juin (01h00) : EA Play Live 2020



Juillet



11 juillet : TennoCon 2020 (mise au point sur l'avenir de Warframe)



Août



24 août : Conférence Opening Night Live de la GamesCom 2020



Calendrier évidemment non exhaustif qui va se remplir au fur et à mesure des jours/semaines