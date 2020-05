Bloodstained : une nouvelle MAJ ce jeudi

505 Games annonce que c'est ce 7 mai queaccueillera une nouvelle MAJ gratuite sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, tandis que les joueurs Switch devront patienter jusqu'à la fin du mois voir début juin pour profiter de ce nouveau contenu découpé en deux parties.- Se débloque après avoir terminé le jeu avec la bonne fin.- Possède ses propres compétences- Revivre l'aventure avec divers modificateurs, comme le fait que certaines compétences clés peuvent être obtenues face à d'autres boss que dans l'aventure d'origine (voir directement sur le terrain), des changements d'emplacement pour les salles de sauvegarde, le type d'objets vendus dans les magasins ou lootés, les récompenses de l'artisanat…- Un timer apparaissant quel que soit votre choix effectué, vous pourrez partager votre type de partie pour savoir si vous êtes le plus rapide dans telle ou telle configuration.