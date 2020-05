EA maintient son EA Play Live en juin EA maintient son EA Play Live en juin

Pas d'E3 2020 mais Electronic Arts, qui n'y participait même plus directement de toute façon, maintient son programme comme si ne rien n'était et annonce donc l'EA Play Live dans la nuit du 11 au 12 juin, à 01h00 du matin heure FR.



Bien sûr, tout cela ne sera qu'un event digital cette année, avec son lot de présentations et d'annonces, en croisant déjà les doigts pour que les rumeurs autour de Star Wars Maverick soient confirmées, et si possible de petites infos sur Dragon Age IV dont l'officialisation commence à remonter.