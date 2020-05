Sans surprise, l'EVO 2020 est annulé Sans surprise, l'EVO 2020 est annulé

Tout allait dans cette direction et c'est sans surprise que nous apprenons en cette fin de semaine que l'épidémie encore active du Covid-19 aura eu raison de l'EVO 2020, les organisateurs annonçant l'annulant de l'event qui aurait dû prendre place à Las Vegas du 31 juillet au 2 août, avec en invité d'honneur un certain Marvel VS Capcom 2 afin de fêter dignement les 20 ans de ce cross-over.



Comme d'autres, un show uniquement numérique sera apporté en complément dans le courant de l'été sans que l'on sache encore la forme et le contenu. A suivre, comme on dit.