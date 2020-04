Brothers in Arms : toujours pas de nouveau jeu, mais une série TV en chantier

Chez Gearbox, il n'y a pas quequi attend tristement un grand retour puisque l'on peut également parler de, et on va d'ailleurs en parler puisque la franchise refait soudainement parler d'elle, mais pas de la façon dont les fans l'attendaient.Nous aurons donc une adaptation en série TV, dont le producteur sera justement Randy Pitchford, et avec sur le siège de showrunner un certain Scott Rosenbaum dont le CV a plutôt une bonne tête, l'homme ayant bossé sur, le reboot deet l'une des meilleures séries de tous les temps ().Forcément vu l'IP, ça se concentrera sur la Seconde Guerre Mondiale avec comme point d'entrée l'Opération Tigre, et la promesse de mettre en avant huit soldats principaux, des séquences montrant le point de vue des deux camps, sans oublier quelques têtes historiques de cette sombre époque.Sur le sujet, et l'Opération Tigre, Pitchord raconte :A voir donc, mais actuellement aucune visibilité car tout cela n'est qu'en post-production pour le moment, et tout reste à faire coté casting et recherche des différents réalisateurs.