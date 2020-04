La Japon Expo 2020 est (forcément) annulée La Japon Expo 2020 est (forcément) annulée

Personne ne sera surpris de l'information après l'allocution lundi du Président Macron qui annonçait la fin de tout festival jusqu'à la mi-juillet : avec une période fixée du 2 au 5 du mois précité, la Japan Expo 2020 doit faire face à son obligatoire annulation, poussant les organisateurs à engager les mesures de remboursement et travailler désormais sur l'avenir.



Si le salon porte de Villepinte était surtout une occasion de s'essayer aux prochains gros titres japonais (parfois sans assurance d'une sortie occidentale), d'avoir des nouvelles sur d'autres secteurs comme l'animation et de mater tout un tas de cosplays plus ou moins réussis, c'était également un petit RDV pour l'actualité, des éditeurs comme Bandai Namco et Square Enix ayant pris l'habitude de lâcher chaque année quelques trailers à cette période.



Tant pis pour Captain Tsubasa et Bravely Default II (entre autres) qui trouveront le bon moment pour se dévoiler plus en détails, avec ou sans event.