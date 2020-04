Faute de programme de compensation cette année, l'ESA annonce déjà les dates de l'E3 2021 Faute de programme de compensation cette année, l'ESA annonce déjà les dates de l'E3 2021

Lorsque les organisateurs ESA ont annoncé l'annulation de l'E3 2020, le communiqué suggérait un programme de compensation avec quelques partenaires histoire de donner le change, mais il s'avère que tout est finalement tombé à l'eau, et l'histoire ne dit pas si la mise en place du « Summer of Gaming » d'IGN (avec quelques tiers comme Square Enix, Bandai Namco, 2K…) s'est effectuée avant ou après que l'ESA ait jeté l'éponge.



De fait, s'il y aura tout de même quelque chose à grignoter coté actualité en juin, sans même parler de probables « Digital Event » de la part de Microsoft, Nintendo, Ubisoft et si possible Sony, l'ESA commence plutôt à se tourner vers l'avenir et nous annonce que le prochain E3 se tiendra du 15 au 17 juin 2021, en plein « Year 1 » de la nouvelle génération pour un programme on l'espère meilleur que pour l'actuelle (2014 était loin d'être un bon cru).