Nouvel indice pour Mafia II : Definitive Edition Nouvel indice pour Mafia II : Definitive Edition

Après avoir leaké une partie du dernier Direct Mini (Catherine, Bioshock Collection, XCOM 2…), l'organisme de classification coréen revient pour signaler deux autres titres à venir sur Switch : Mafia II : Definitive Edition et SNK Gals' Fighters.



Dans le premier cas, on rebondit sur une précédente rumeur envisageant le retour de cet épisode sur la totalité des supports, et ce pour cette année, tandis que le deuxième (sorti à l'origine sur NeoGeo Pocket Color) pourrait bien être selon nos confrères de Gematsu un simple bonus pour la future Samurai Shodown Collection, comme le fut Samurai Shodown! 2 pour le dernier épisode en date sur le même support.