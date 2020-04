IGN ''Summer of Gaming'' : un event Digital début juin qui réunira plusieurs éditeurs IGN ''Summer of Gaming'' : un event Digital début juin qui réunira plusieurs éditeurs

L'E3 n'aura pas lieu mais afin d'apporter un peu de joie en cette année décidément bien difficile, IGN annonce la tenue d'un gros Event Digital (Summer of Gaming de son nom) pour début juin où seront réunis le temps de plusieurs shows plusieurs grands noms de l'industrie pour enchaîner présentations de nouveaux jeux, interviews, vidéos de gameplay...



Ont répondu à l'appel :



- Take Two

- Square Enix

- SEGA

- Bandai Namco

- Google

- Devolver Digital

- THQ Nordic

- D'autres encore non annoncés



Plus de détails à venir et pour ceux qui s'étonnent de l'absence d'untel ou untel, rappelons que Microsoft comme Ubisoft ont déjà prévu des events du même genre, que Nintendo arrivera bien à nous caser un Direct, et que Sony devrait logiquement faire de même pour préparer l'arrivée d'une certaine console.