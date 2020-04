Covid-19 : Bethesda préfère annuler la QuakeCon Covid-19 : Bethesda préfère annuler la QuakeCon

Pas d'E3 2020 pour Bethesda et visiblement pas d'occasion de se rattraper en août car si la GamesCom est bien maintenue (quelle que soit la forme que ça prendra), l'éditeur préfère lui annuler son annuelle QuakeCon pour des raisons qu'il n'y a plus besoin de citer, en nous expliquant que même si la pandémie est terminée d'ici-là, le laps de temps nécessaire pour mettre en place l'organisation risque d'être un peu trop juste.



Gageons que Bethesda trouvera autre chose pour compenser coté actualité, surtout que l'excellent Doom Eternal tout juste disponible doit continuer à faire parler de lui avec deux futurs DLC solo (en plus de divers MAJ gratuites comme de nouvelles versions Maître des différents stages).