The Outer Worlds a sa nouvelle date sur Switch (et aura un bon gros patch Day One) The Outer Worlds a sa nouvelle date sur Switch (et aura un bon gros patch Day One)

Reporté un peu au dernier moment, la version Switch de The Outer Worlds possède sa nouvelle date de sortie fixe et ce sera donc pour le 5 juin prochain, aussi bien en boîte qu'en dématérialisé, mais où il faudra dans tous les cas réserver de la place dans notre stockage : on nous prévient de suite de la présence d'un patch Day One pesant pas moins de 6Go.



Bon à part ça, on ne va pas vous rappeler les qualités (et les défauts) de ce RPG d'Obsidian qui doit d'ailleurs accueillir une extension, pendant que le reste du studio est éparpillé sur le survival-coop Grounded et « plusieurs autres projets » dont vraisemblablement un nouveau RPG AAA.