Modern Warfare 2 Remaster : plus de doute à avoir pour une prochaine confirmation

C'était de la rumeur jusqu'à présent et si c'est techniquement toujours le cas, il n'y a plus de doute à avoir : le dernier patch en date de Call of Duty : Modern Warfare possède dans son code source l'artwork très éloquent ci-dessous, ainsi que la mention « Campaign Remastered ».



Le second point est intéressant puisque cela voudrait dire que le multi ne serait pas concerné par ce retour, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'en la matière, Activision a d'autres choses à promouvoir entre le multi de Modern Warfare, le mode Battle Royal et bien entendu ce qui nous attend en fin d'année.