Death Stranding : le mode Photo aussi sur PS4

On se doutait bien que l'option Photo Mode n'allait pas rester une exclusivité pour la version PC et, d'ailleurs, c'est avant même la sortie de cette édition (le 2 juin) que les consoleux pourront s'adonner directement à partager leurs meilleurs clichés à la Terre entière.



Hideo Kojima vient en effet de confirmer via Twitter qu'une MAJ ajoutant l'option débarquera avant la fin de semaine prochaine pour les joueurs PlayStation 4, peut-être l'occasion pour certains de retourner dans ce monde où les humains vivent désormais confinés en attendant de se faire livrer.