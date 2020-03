Modern Warfare 2 : le remaster se confirme Modern Warfare 2 : le remaster se confirme

Les organismes de classification sont l'une des sources sûres de l'industrie et sachez que la version coréenne (pas à son premier coup en matière de leak) vient de lister Modern Warfare 2 Remastered, en rumeur depuis déjà un bon moment.



Le plus intéressant dans cette affaire qui se confirme, c'est qu'elle est liée à des insiders qui avaient déjà évoqué l'existence de ce projet aux cotés de nouveaux Crash Bandicoot et Spyro, en plus d'infos sur un reboot de Call of Duty : Black Ops pour cette fin d'année.



Plus qu'à attendre que Activision veuille bien communiquer.