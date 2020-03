Monster Hunter Iceborne : date de la MAJ 13.0

Capcom passe rapidement dans le coin pour signaler que la MAJ 13.0 dedéboulera sur PlayStation 4 et Xbox One le 23 mars prochain, intégrant de nouvelles variantes pour Brachydios et Rajang, avant d'en faire de même sur PC le mois prochain (les MAJ qui suivront seront simultanées).Rappel de la suite du programme :- MAJ 13.5 en avril : un Alpha Suprême et de nouveaux Masters- MAJ 14.0 en mai : retour d'un « monstre favori »- D'autres MAJ à partir de juin pour encore étoffer le bestiaire