Ubisoft annonce un remake de TrackMania Nations

Petite surprise venue de la finale « TrackMania Grand League » : Ubisoft vient d'annoncer un remake de TrackMania Nations (2006), simplement nommé TrackMania pour le moment et qui va se dégager de tout superflus pour se consacrer à l'essentiel : des courses, du chrono, et une masse d'events (dont des campagnes saisonnières officielles) pour se mesurer à la communauté, avec catégorie eSport en ligne de mire. Bien entendu, les créateurs retrouveront l'éditeur de circuits avec tout un tas de nouveaux outils et blocs.



Et point besoin d'attendre bien longtemps pour les fans : ça sort le 5 mai sur PC, et on se contentera pour le moment de ces trois visuels « Alpha ».