Cinéma : Borderlands va également être adapté Cinéma : Borderlands va également être adapté

Dans le monde des adaptations du JV au cinéma, connaissant une belle forme après Detective Pikachu et Sonic Le Film, un nouveau prétendant vient d'émerger avec l'annonce d'un Borderlands du coté de Lionsgate.



A la direction, on trouvera Eli Roth (Cabin Fever et Hostel) mais la surprise vient du scénariste : Craig Mazin, primé aux Emmy Awards et forcément en vue sur le marché depuis l'excellente mini-série Chernobyl. Dans un cadre plus humoristique, car il va en falloir pour une licence comme Borderlands, l'homme a également fait parler de sa plume sur des franchises comme Very Bad Trip et plus accessoirement Scary Movie.



Un paquet d'adaptations sont actuellement en cours de production, avancée ou pas, et parmi les plus en vue Super Mario Bros. chez Illumination ainsi que l'arlésienne Uncharted chez PlayStation Pictures.