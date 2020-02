Ubisoft : un AAA VR issu d'une grosse licence Ubisoft : un AAA VR issu d'une grosse licence

Encore assez discret sur le sujet, Ubisoft pourrait comme d'autres enfin se faire remarquer sur le secteur VR avec désormais la certitude qu'un gros projet est en chantier chez la branche Düsseldorg, la firme ayant posté une offre pour recruter un « Narrative Designer » pour ce qui sera un AAA VR issus « d'une de leurs plus grosses licences déjà exploitée par plusieurs studios ».



Structure narrative cohérente, nombreux dialogues, monde riche et personnages crédibles sont les uniques termes qui serviront d'indice pour le moment, pouvant sied aussi bien à Assassin's Creed et Splinter Cell, deux candidats signés pour la réalité virtuelle selon The Verge (qui a également évoqué un deal d'exclusivité avec Facebook/Oculus).