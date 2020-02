Fin de carrière pour Dissidia Final Fantasy NT

Après avoir duré bien plus longtemps que prévu (deux ans quand même), jusqu'à avoir récemment accueilli Ardyn de FFXV, les jeux sont cette fois fait :arrive officiellement en fin de carrière, les développeurs ayant annoncé que la MAJ de mars sera la dernière, proposant de nouvelles formes et armes pour Emperor Mateus et Cloud of Darkness.Les serveurs resteront néanmoins maintenus (à voir pour combien de temps) et le réalisateur Takeo Kujiraoka préfère prévenir qu'aucune suite n'est actuellement à l'esprit, preuve que les ventes de ce troisième épisode n'auront pas été suffisantes.