Les anciennes compilations Kingdom Hearts sortiront bien aujourd'hui sur Xbox One Les anciennes compilations Kingdom Hearts sortiront bien aujourd'hui sur Xbox One

Le leak de la semaine dernière était donc dans le vrai et il est fort dommage que c'est sans la moindre attention marketing que les anciennes compilations Kingdom Hearts arrivent officiellement aujourd'hui sur Xbox One (déjà le cas en Nouvelle Zélande).



Vous trouverez donc d'ici quelques heures les titres suivants, tous disponibles en 4K selon les fiches :



- Kingdom Hearts 1.5 & 2.5 HD

- Kingdom Hearts 2.8



On rappelle d'ailleurs que le DLC de Kingdom Hearts III, déjà lancé sur PS4 le mois dernier, sortira sur One la semaine prochaine.