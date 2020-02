Pas de retard pour NiOh 2 (il est Gold) Pas de retard pour NiOh 2 (il est Gold)

Dans la vague de reports qui a frappé le début d'année, il vaut mieux être désormais rassuré sur chaque attente potentielle et on peut au moins se dire que NiOh 2 arrivera bien dans les temps, la Team Ninja venant d'annoncer que le projet est passé GOLD.



On attend donc cette suite d'un triple million-seller pour le 13 mars prochain, exclusivement sur PlayStation 4, et forcément accompagné de son Season Pass qui sur la longueur sera constitué de trois extensions scénarisées.