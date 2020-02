En ''secret'', Anthem a bien entammé sa mutation En ''secret'', Anthem a bien entammé sa mutation

Le communiqué de Bioware au sujet d'Anthem vient confirmer les nombreux bruits de couloirs dont nous avions écho depuis déjà un paquet de mois. Car on l'avait remarqué, pour ce qui devait être un énorme jeu à service, le suivi est pour ainsi dire misérable, tournant depuis son lancement autour de nombreux correctifs et quelques events qui manque de renouvellement.



Et comme attendu, cela ne se traduit pas par un lent abandon de l'expérience mais bien parce que la majorité de l'équipe opère en douce pour une véritable tentative de sauvetage comme l'ont connu Final Fantasy XIV et No Man's Sky pour ne citer que les cas les plus connus.



Casey Hudson le reconnaît ouvertement : le problème principal, c'est les fondations mêmes d'Anthem, et qu'une reconstruction est nécessaire aussi bien dans la progression, les objectifs finaux, les récompenses associées, le rythme et tout ce qui tient du loot. Tout cela ne pourra se faire dans le cadre d'une extension et encore moins d'une MAJ.



Autant dire qu'un Anthem 2.0 (ou quel que soit son nom) va faire parler de lui à un moment ou un autre, et on imagine cette année. D'ailleurs, vu le timing et quand on nous parle d'un chantier qui va prendre encore « plusieurs mois », il n'y a aucun mal à estimer que la résurrection se fera en complément de deux nouvelles consoles prévues en fin d'année.