Below va s'offrir une version PS4 + future MAJ pour un mode Exploration

Disponible depuis quelques temps sur PC et Xbox One (et dans le Game Pass), lede CapyGames va également faire route vers la PlayStation 4 avec une arrivée prévue pour ce printemps, mais ce n'est pas tout.Car conscient que certains apprécient l'atmosphère très particulière sans adhérer au genre rogue-like, les développeurs vont proposer dans le même temps une MAJ gratuite ajoutant un nouveau mode dit EXPLORE qui, comme son nom l'indique, réduira drastiquement les mécaniques de survie pour en faire un jeu… d'exploration.Dans les grandes lignes :- Suppression du système de faim/soif- Plus de mort instantanée à cause d'un piège ou autre.- Réduction des dommages.- Ajout de checkpoints et possibilité d'y retourner directement après la mort.De quoi lui laisser peut-être une deuxième chance si vous avez lâché l'affaire après le 37ème décès.