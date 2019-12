Death Come True sortira sur plusieurs supports, et traduit dans de ''multiples'' langues Death Come True sortira sur plusieurs supports, et traduit dans de ''multiples'' langues

On ne connaît toujours pas grand-chose de Death Come True, le nouveau projet de Kazutaka Kodaka donc on réutilise la fiche de DanGanRonPa en attendant d'en savoir plus, et justement, de nouvelles informations d'importance devraient tomber d'ici la fin de semaine pour ce jeu d'aventure en FMV prévu en 2020.



Le producteur a en effet déclaré que seront annoncés les supports souhaités, qui incluront les consoles de salon (au pluriel oui). Plus important encore, l'éditeur Izanagi Games a spécifié son intention d'une sortie sur tous les territoires, et de multiples langues pour les sous-titres, sans spécifier lesquelles pour le moment.



Croisons les doigts pour que l'on ne se contente pas du trio anglais/japonais/chinois...