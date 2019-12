Minecraft Bedrock : la version PS4 va enfin valider le total cross-play Minecraft Bedrock : la version PS4 va enfin valider le total cross-play

Les portes du total cross-play étant désormais grandes ouvertes, la PlayStation 4 va enfin accueillir une mise à jour pour celui qui fut l'ambassadeur de cette nouvelle ère, à savoir le Minecraft de Microsoft.



Plusieurs revendeurs US viennent en effet de lister (et photo à l'appui) le lancement la semaine prochaine de la nouvelle édition dite « Bedrock », qui offrira un pack spécial LittleBigPlanet, les dernières MAJ en date, et le fameux cross-play qui demandera de vous connecter avec votre compte Xbox. Et oui, aussi fou que cela puisse paraître, vous allez donc pouvoir débloquer des « trophées » et « succès » simultanément en jouant sur PS4.



En toute logique, si vous avez déjà le jeu de base, vous pourrez upgrader tout cela gratuitement.