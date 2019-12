Laissant la priorité à Half-Life Alyx (entre autres), le chantier d'In the Valley of Gods est suspendu

Voilà déjà deux ans quefut dévoilé au public, à l'occasion des Game Awards d'ailleurs, projetant un bel avenir pour le studio derrière le déjà intéressantmais ça, c'était avant que toute la team n'arrive entre les mains de Valve.Car ce fut depuis le plein silence et la récente annonce de, sur lequel participe « une partie » des développeurs de Campo Santo, pouvait potentiellement expliquer le retard du premier cité qui on rappelle aurait dû sortir cette année. Et… il faut croire qu'on va l'attendre encore un bon moment.Jake Rodkin, co-fondateur du studio, avoue en effet et de manière claire que le développement deest tout simplement « suspendu » jusqu'à nouvel ordre, l'équipe étant désormais répartie entre, le suivi deet diverses choses sur lesquelles on ne peut s'attarder pour le moment. L'homme tient quand même à dire que ce n'est pas une annulation définitive, juste que les effectifs ne sont pas suffisants mais qu'ils sont susceptibles d'y revenir un jour ou l'autre.Et maintenant que le studio est siglé Valve, autant dire qu'il faudra être patient.