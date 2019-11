De nouveaux boss pour Daemon x Machina De nouveaux boss pour Daemon x Machina

Marvelous annonce avoir mis à disposition des joueurs de Daemon x Machina sa MAJ 2.0 qui, outre de nouvelles pièces d'équipement, ajoute des boss supplémentaires, ce qui ne se refuse aucunement puisqu'il s'agit du point fort du jeu, surtout quand on s'y lance en coopération.



Après plus concrètement, c'est surtout un seul nouveau boss (le Zelcroa), les quatre autres étant des versions Omega donc plus balaises de ceux qui existent déjà. Mais c'est gratuit donc ne nous plaignons pas.



L'éditeur indique en passant que sa troisième collaboration de skins gratuits (avec on ne sait encore quelle licence) arrivera le 5 décembre, pour les japonais du moins.