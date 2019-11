Tony Hawk's Pro Skater Remake : un vieil indice vient renforcer la rumeur Tony Hawk's Pro Skater Remake : un vieil indice vient renforcer la rumeur

Les propos des insiders Sabi et Liam Robertson, sur le retour prochain de Tony Hawk's Pro Skater, viennent d'être sérieusement renforcés par un indice pour le moins notable, mais de base totalement passé inaperçu.



En effet, depuis la rumeur de ce matin, quelques malins ont retrouvé la trace du numéro d'octobre de The Nine Club (podcast US) où la professionnelle de la discipline Lizzie Armanto affirmait ouvertement que Tony Hawk était en train de travailler sur un autre jeu de la franchise, et qu'elle participerait elle-même à nouveau à cette aventure comme elle la fait pour Pro Skater 5.



Comme le note GamesRadar, le podcast d'origine a entre temps été supprimé pour revenir plus tard, mais dans une version censurée où la déclaration a disparu, ce qui comme souvent est plus éloquent qu'autre chose.



Si vous n'étiez pas là ce matin, on rappelle donc que les fuites évoquent la possibilité d'une compilation remakée chez Activision de Tony Hawk's Pro Skater (au moins les deux premiers épisodes), comme l'éditeur l'a déjà fait avec Crash et Spyro. Parallèlement, il se murmure que ce même Acti plancherait sur un nouveau Crash Bandicoot bien inédit qui pourrait être annoncé lors des Game Awards.