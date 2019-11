[Rumeur] Activision : après Crash et Spyro, des remakes pour Tony Hawk's ? [Rumeur] Activision : après Crash et Spyro, des remakes pour Tony Hawk's ?

On pensait la franchise jetée aux oubliettes mais Tony Hawk's pourrait bien faire son retour du coté d'Activision avec non pas un nouvel épisode (pour oublier le 5), mais ce qui pourrait s'apparenter à une compilation remakes, au moins des deux premiers.



L'insider Sabi a partagé l'information sur Twitter, attestant être au courant que des prototypes ont été produits chez Activision depuis quelques temps, mais n'était pas certain au départ que cela mène à quelque chose de concret. Il semblerait donc que le développement se soit finalement mis en place, information soutenue par Liam Robertson, insider également bien connu du milieu.



Une confirmation ne serait pas en tout cas pas si surprenante. Le genre (skate) commence à retrouver un peu de noblesse entre Sessions et Skater XL, sans parler du fait que Activision a clairement dit vouloir poursuivre dans la voie de la remasterisation, où il connaît pour l'heure un beau succès (Crash Trilogy, Spyro Trilogy et Crash Team Racing).