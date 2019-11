J.Schreier : vers une sorte de reboot d'Anthem, pendant que se prépare le retour de Mass Effect J.Schreier : vers une sorte de reboot d'Anthem, pendant que se prépare le retour de Mass Effect

Bioware sait que beaucoup de choses ne fonctionnent pas dans Anthem et que le jeu a besoin d'énormément d'améliorations (et de contenu) pour se remettre sur les rails, mais qu'il faudra être patient. Seulement, le silence dans la communication, le manque de choses neuf et les départs à la chaîne de personnalités importantes n'ont pas rassuré depuis plusieurs mois. Et pourtant.



Car les sources toujours très éloquentes de Jason Schreier (Kotaku) l'assurent : des choses importantes se préparent principalement dans la filiale d'Austin (qui a pris le relais d'Edmonton) avec un chantier si énorme que certains le qualifient de Anthem 2.0 voir de Anthem Next, en probable hommage à ce qu'a su faire No Man's Sky durant sa carrière.



Dans les grandes lignes :



- Les équipes n'ont pas encore déterminé si ce « nouveau départ » sera lâché en un seul jeu ou en plusieurs MAJ pour aller plus vite.

- Quasiment toute la structure du jeu va être remanié : le système de missions, le loot, la façon dont est conçu le monde ouvert, les aspects sociaux, la difficulté, le système de progression…

- La carte pourrait notamment être remaniée pour être séparée en plusieurs secteurs au lieu d'un seul bloc.

- Parmi les réclamations prises en compte, il n'y aura plus besoin de revenir à Fort Tarsis après chaque mission effectuée.

- Le projet a pris tellement d'ampleur que les développeurs considèrent Anthem Next comme un nouveau jeu, qui mériterait donc une nouvelle sortie boîte (bien qu'il soit peut probable que les possesseurs de l'original payent le prix fort pour obtenir tout ça).

- « Nous avons passé plusieurs mois à démolir le jeu pour déterminer ce qui devait fondamentalement changer. Et nous sommes en train de le reconstruire depuis encore quelques mois. »



Pour autant, beaucoup de choses seraient encore en phase d'expérimentation et à moins que Bioware ne livre tout cela en de multiples MAJ, il faudra encore attendre un moment avant de voir ce format « Next ».



Schreier ajoute que outre Dragon Age 4, un nouveau Mass Effect serait en préparation à Edmonton (contrairement à Andromeda, préparé dans l'ancienne filiale de Montréal), chapeauté par le producteur Mike Gamble.