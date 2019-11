Charts US : les entrées de Modern Warfare, The Outer Worlds et Luigi's Mansion 3 Charts US : les entrées de Modern Warfare, The Outer Worlds et Luigi's Mansion 3

NPD a livré son rapport les charts US du mois dernier, attestant d'un CA généralisé de 1,03 milliards de dollars, ce qui est une nette baisse par rapport à 2018 même si cela s'explique facilement : recul constant des ventes de PS4 & One, sans oublier qu'un certain Red Dead Redemption 2 était venu poser ses fesses dans les charts il y a un an. Cela reste un très bon mois, et plus exactement le deuxième meilleur mois d'octobre sur la dernière décennie.



Coté hardware, toujours aussi peu de données et si Matt Piscatella rappelle que la PS4 est actuellement la troisième console s'étant le mieux vendue de tous les temps sur ce territoire (à période égale), derrière la PS2 et la Wii, c'est de nouveau la Switch qui est première du classement, comme chaque mois depuis le début de l'année.



Détails du software :



- Call of Duty : Modern Warfare est déjà la meilleure vente de l'année.

- Luigi's Mansion 3 effectue le meilleur lancement de la série.

- Sans avoir d'infos, on peut en conclure que The Outer Worlds s'en sort très bien.

- Grâce à Mortal Kombat 11 et Smash Bros Ultimate, 2019 est tout simplement l'année record aux USA dans le domaine baston.





Top des ventes Octobre 2019 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda



1. Call of Duty : Modern Warfare

2. The Outer Worlds

3. Luigi's Mansion 3

4. Madden NFL 20

5. NBA 2K20

6. Ghost Recon Breakpoint

7. WWE 2K20

8. FIFA20

9. Borderlands 3

10. Ring Fit Adventure



11. The Legend of Zelda : Link's Awakening

12. Mario Kart 8 Deluxe

13. Minecraft

14. Grand Theft Auto V

15. Mortal Kombat 11

16. Overwatch

17. Super Smash Bros. Ultimate

18. Code Vein

19. Red Dead Redemption 2

20. The Legend of Zelda : Breath of the Wild





MEILLEURES VENTES DE 2019 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda



1. Call of Duty : Modern Warfare (N)

2. NBA 2K20 (-1)

3. Madden NFL 20 (+1)

4. Borderlands 3 (-1)

5. Mortal Kombat 11 (-3)

6. Kingdom Hearts III (-1)

7. The Division 2 (-1)

8. Anthem (-1)

9. Super Smash Bros. Ultimate (-1)

10. Grand Theft Auto V (=)



Viré du classement : Resident Evil 2 Remake