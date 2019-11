Embourbé dans de multiples chantiers, CyberConnect2 préfère oublier Strelka Stories Embourbé dans de multiples chantiers, CyberConnect2 préfère oublier Strelka Stories

Il y a quelques années, à l'occasion des 15 ans du studio, CyberConnect2 annonçait en douce Strelka Stories via quelques artworks que vous pouvez retrouver ci-dessous. Un projet dont on n'a jamais rien su (même si on peut facilement imaginer un jeu d'aventure ou RPG) et dont on ne saura probablement jamais rien puisque son PDG Hiroshi Matsuyama vient d'avouer qu'il avait annulé, ou en tout cas de manière provisoire.



Si l'homme espère revenir un jour sur ce chantier, difficile de se montrer confiant tant CyberConnect2 croule sous les projets, ayant encore Dragon Ball Z : Kakarot à terminer (et le suivi qui en découlera), une probable nouvelle adaptation de manga (si l'on en croit les teasing), sans oublier sa « trilogie vengeance » composée de Fuga (RPG stratégie), Tokyo Ogre Gate (jeu d'action 3D) et Cecile (jeu d'action 2D).



Ces trois derniers devaient sortir en l'espace de six mois, sauf que le premier était censé débouler l'été dernier et qu'on n'a aucune nouvelle depuis un an.