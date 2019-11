Encore un départ important pour Bioware Encore un départ important pour Bioware

On aura beau nous dire à chaque communiqué que tout va bien et que l'avenir s'annonce génial, on peut néanmoins s'inquiéter de la multiplications des départs chez Bioware durant le développement d'Anthem mais également depuis sa sortie.



Car quelques semaines seulement après Ben Irving (« juste » le producteur du dit-jeu), c'est maintenant Chad Robertson qui annonce faire ses valises après huit ans passés au cœur du studio, directeur technique un temps avant de prendre la tête du secteur « jeu service », ce qui allait à ravir avec les prétentions d'Anthem, ou du moins jusqu'à ce que l'activité ralentisse au point de se contenter maintenant du strict minimum (un petit event pour Halloween), la feuille de route ayant elle complètement disparu.



Robertson annoncera prochainement son nouveau foyer d'accueil, pendant qu'on se demande si Anthem survivra ou non à tout cela. Dans tous les cas, Bioware peut toujours rebondir avec le prochain Dragon Age, dont on espère justement des nouvelles le 4 décembre.