Electronic Arts n'aura pas son habituel gros FPS pour le lancement de la Next Gen

Electronic Arts a tenu sa conférence aux actionnaires, avec pour débuter une annonce d'importance : tout comme cette année, l'éditeur ne proposera aucun gros FPS pour les fêtes de fin d'année 2020 (donc pour le lancement de la Next Gen).



Apex Legends sera en effet le seul FPS qui sera poussé en 2020, avec la version mobile, le lancement en Chine, l'eSport et « de nouveaux supports » (Switch ? Versions boîtes pour les deux prochaines consoles ?).



Et en parlant de Next Gen, on peut déjà confirmer deux titres de la part de l'éditeur :



- Le prochain Battlefield ne sortira pas pour la prochaine année fiscale mais la suivante, donc vraisemblablement fin 2021.

- NBA Live 20 est annulé, la franchise est (encore) rebootée et le prochain coup d'envoi devrait avoir lieu sur les prochaines machines.