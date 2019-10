[Rumeur] Activision aurait 10 projets en cours, dont un pour remplacer la franchise Destiny [Rumeur] Activision aurait 10 projets en cours, dont un pour remplacer la franchise Destiny

Alors que Activision se prépare tranquillement à la sortie de Call of Duty : Modern Warfare (c'est pour demain), l'insider TheGamingRevolution généralement très fiable a fait parler ses sources pour apprendre que l'éditeur aurait actuellement pas moins de 10 projets en cours.



(Note : on parle uniquement d'Activision, pas de Blizzard).



Sur les 10 projets, trois sont des Call of Duty mais certains des studios attitrés plancheraient également sur d'autres trucs. On ajoute à cela que l'un d'entre eux serait un nouveau partenariat (avec un studio tiers) pour offrir une nouvelle franchise du poids de Destiny, justement pour remplacer cette dernière.