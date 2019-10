Game Freak : aucun plan pour Pokemon Let's Go 2 Game Freak : aucun plan pour Pokemon Let's Go 2

Il reste quelques semaines avant la sortie de Pokémon Epée & Bouclier, et il est probable qu'un avenir plus lointain s'est déjà dessiné chez Game Freak, mais cela ne devrait pas concerner pour l'heure la nouvelle « franchise spin-off » mise en place l'année dernière.



Interviewé par Eurogamer, Junichi Masuda a en effet expliqué clairement qu'il n'y avait actuellement aucun plan pour un Pokémon Let's Go 2 (donc sur Johto), mais qu'il reste néanmoins ouvert sur l'idée et invite les fans à fait part de leur souhait, comme si les 11 millions de ventes du premier n'étaient pas suffisants pour les convaincre.



Vu le timing, il est du coup peu probable qu'une « suite » déboule fin 2020, et peut-être que le studio souhaite d'abord faire priorité au suivi de Epée & Bouclier… et pourquoi pas d'un remake de Diamant & Perle.