Suda51 et Swery confirment leur projet commun

Ce n'était donc pas une blague ou un truc oubliable du genre un simple skin : Suda51 et Swery vont bien faire un vrai jeu en collaboration sans que l'on ait besoin de s'attendre à un AAA puisqu'on nous annonce un petit jeu d'horreur sous la bannière indépendante (environ 1 million de dollars en budget), avec déjà Devolver Digital au rapport pour la distribution.



Le nom de code, c'est Hotel Barcelona, et c'est tout ce que l'on aura pour le moment niveau information.



Ah si, quelques détails.



- Siren en inspiration.

- Prise en main très facile.

- Suda veut créer un personnage 100% mauvais (oui, celui que l'on va incarner).

- La Switch, Stadia et les mobiles sont cités, sans que l'on sache encore si ce seront bien les supports dédiés, ou s'il s'agit d'un exemple dans la volonté de sortir le jeu n'importe où.