Modern Warfare : pas de micro-transactions ni de lootboxes, mais du Battle Pass Modern Warfare : pas de micro-transactions ni de lootboxes, mais du Battle Pass

Sans surprise, encore plus quand des leaks évoquaient la chose depuis quelques jours, Call of Duty : Modern Warfare délaissera totalement tout système de micro-transactions (et même de lootboxes) pour laisser place à la nouvelle mode de notre époque : le Battle Pass, phénomène vu dans un paquet de titres dont Fortnite, PUBG ou encore Rocket League.



Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le principe est simple : à chaque « saison » (temps variable selon les jeux), un Battle Pass est mis en place où l'on peut voir à l'avance toutes les récompenses qui pourront être débloquées à force d'xp et de défis gagnés. Certaines récompenses sont gratuites, d'autres (la plupart pour dire la vérité) réclament d'acheter la version Premium, donc généralement à plus ou moins 10€.



Bien entendu, comme chez la concurrence, le contenu du Pass (gratuit comme payant) n'est que d'ordre esthétique : les nouvelles armes et accessoires à même de modifier l'équilibre seront eux à débloquer de manière classique.



Activision ajoute enfin que pour laisser le temps à la communauté de s'habituer avant tout au feeling, le pass ne sera pas disponible au lancement le 25 octobre mais « plus tard dans l'année », en rappelant que :



- A partir de cet épisode, toutes les maps et nouveaux modes seront gratuits.

- Aucun Season Pass.

- Aucun deal d'exclusivité temporaire sur le contenu post-launch.